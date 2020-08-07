"Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни": Кончаловский отругал Розанову

20 августа режиссеру Андрею Кончаловскому исполнится 83 года. Актеры, с которыми в разное время сводила его жизнь, поделились воспоминаниями о нем. В их числе и Ирина Розанова, которая играла в спектакле этого режиссера "Чайка".



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