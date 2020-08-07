"Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни": Кончаловский отругал Розанову

"Когда-то мне позвонили от Петера Штайна (живущий в Италии немецкий театральный режиссер, работающий в разных странах, включая Россию – Прим. ред.) и предложили роль Аркадиной в "Чайке" – вспоминает Розанова. – Репетиции в Риге, два месяца, отличные условия. Но мне показалось, что я не почувствую, и отказалась. А буквально через неделю позвонил Андрей Сергеевичи и тоже предложил роль в "Чайке".
"Когда я перечитала эту пьесу, то поняла, что Аркадина – квинтэссенция всей нашей актерской дурости и глупости, – продолжает Розанова. – Мы, актрисы, очень любим оправдывать себя – мы несем свой крест, веруем... Мне же не хотелось ее и себя оправдывать. Для меня это была роль-таблетка, когда всю глупость можно из себя выбросить и понять, что жизнь намного проще".
Кончаловский решению и видению Розановой обрадовался. "Пошлая актриса на сцене и гениальная – в жизни", – так, по словам Ирины, сам режиссер охарактеризовал чеховскую героиню. На этом и был построен новый спектакль.
Правда, вначале Кончаловский устроил разбор полетов – указал занятым в постановке актерам на ошибки прошлых спектаклей. "Он меня снова и снова ругал, показывая, какой должна быть мизансцена", – объяснила Ирина Розанова.
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