"Его организм так устроен": Сафронов откровенно о сексуальной ориентации полного сына

Новость о том, что один из сыновей художника Никаса Сафронова Лука Затравкин оконфузился во время секса, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Лука признался, что из-за своего лишнего веса он даже не заметил, как во время полового акта его возлюбленная оказалась на полу.



"Каждый мужчина хочет доставить истинное наслаждение девушке, – рассказал "Дни.ру" Лука. – Я не исключение. Усилившиеся стоны девушки на долю секунды потешили мое мужское самолюбие. Но потом я осознал весь ужас произошедшего. Ведь не мои выдающиеся способности в постели, а падение заставило ее истошно кричать".

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Никас Сафронов о произошедшем узнал от "Дни.ру". Самый знаменитый художник России был крайне удивлен случившимся. "Он мне об этом эпизоде своей жизни не рассказывал, – говорит Никас. – Слава Богу, что девушка не пострадала. На самом деле, я борюсь с Лукой уже на протяжении многих лет! Говорю: "Лука, тебе надо худеть!" Я требую от него изменений для его же блага. Понимаю, что без врачебной помощи ему похудеть тяжело – его организм так устроен. Я предлагал ему поехать в Европу или в Швейцарию, чтобы сделать операцию. Но он боится оставлять меня надолго одного".

"Мой сын стебется над своим весом, потому что он – человек с юмором, – продолжает Никас. – Он умеет даже над своим телом поиздеваться. Недавно, например, заявил, что мечтает еще больше располнеть до веса половозрелого льва. Слава Богу, он нормальной сексуальной ориентации, у него есть подружка. Это не может не радовать! Но я ему уже сказал: пока он не похудеет, на наследство может не рассчитывать! В данный момент я его всего лишил!"

Сам Лука Сафронов-Затравкин комментировать новость о лишении его наследства, не стал. "Сейчас я готовлюсь к проведению благотворительного аукциона, где должен съесть сам себя! – пояснил занятость Лука. – Подробности пока рассказывать не буду, но обещаю удивить!"