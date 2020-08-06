"Давай, пока за нами никто не следит": Буйнова без штанов застукали за интимным занятием с Лолитой

Жизнь артиста – это постоянный стресс, недосып, неправильные режим. Часто приходится спать в самолете, есть в машине, гримироваться в туалете. При таком графике помогут только самоирония и юмор.



За что коллеги и зрители любят Лолиту, так это за позитив и энергию. Она первая готова посмеяться над собой, у нее нет комплексов, она заряжает хорошим настроением всех вокруг.

На странице Александра Буйнова в социальной сети "Инстаграм" появилось смешное видео. Певец на нем предстал без штанов, с голыми ногами. А заботливая Лолита пытается его одеть, приговаривая: "Давай, пока за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!"

Судя по всему, артисты приехали работать на каком-то мероприятии. Поскольку оборудованной гримерной им не предоставили, пришлось менять повседневный костюм на концертный прямо в машине. За столь интимным занятием, как переодевание, их и застукали.

"Вот это реальный позитивчик!", "Буйнов, какой ты классный! От тебя идет один позитив", "Лолита, как всегда, зажигает!" – комментируют довольные люди забавный видеоролик.

Стоит заметить, что Лолита и Александр знакомы не один десяток лет, ходят друг к другу на концерты, выступают в одних программах. В артистической среде дружба бывает редко, и отношения Милявской и Буйнова – счастливое исключение из правил.