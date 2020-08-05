Не спеши с миленком в койку: 58-летняя Роза Сябитова рассказала об интимной жизни

Роза Сябитова была замужем дважды и хорошо выучила все премудрости любви. Теперь главная сваха страны делится ими со всеми желающими.

"Нет никого щедрее на обещания, чем мужчина, объятый желанием, – уверена Роза. – И горе той дурочке, которая поверит всему тому, что говорил ей мужчина накануне".

Все сказанное мужиком может оказаться лишь сладкими словами, чтобы усыпить бдительность женщины. Это как в песне Анжелики Варум: "Все время говорил: "Душа моя",/ Но думал исключительно о теле, моем невинном теле".

"Мужчина до и после – это два разных человека, – убеждена Сябитова. – Первый – пылкий и страстный, второй – холодный и равнодушный. Получив то, что так хотелось, мужчина мгновенно забывает все свои обещания. Возможно, он опять через некоторое время вспомнит о вас и будет белым и пушистым. Может, расскажет трогательную историю о болезни лучшего друга или нечто подобное. Это называется "игра на жалость".

Мужчины, считает сваха, существа коварные и хитрые. И задача женщины – действовать на опережение, не поддаваться на провокации и не терять голову. Роза Раифовна дает мудрый и дельный совет: не спешить оказаться с миленком в койке.

"Помните, что, принося в дар свое тело, которого так настойчиво добивается мужчина, вы совершаете ошибку, думая, что этот поступок упрочит ваши отношения и станет залогом их надежности, – предостерегает мудрая сваха. – Это обязательно кончится полной психологической зависимостью, избавиться от которой будет крайне тяжело. Но если вам удастся отклонить сексуальные контакты, но при этом не отвергнуть самого мужчину, вы можете даже выйти за него замуж".

Советы Сябитовой, в том числе касаемо интимной жизни, наверняка помогут даже опытным женщинам. Она создала много крепких семей и знает все секреты нерушимых отношений.