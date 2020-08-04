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Похитивший детей Серега угрожает бывшей жене

Похитивший детей Серега угрожает бывшей жене

Серега. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Полина Ололо на протяжении долгого времени не видела своих детей. Ее экс-супруг Серега забрал наследников и больше не разрешает ей видеться с ними. Кроме того, артист пытается доказать в суде, что Полина не имеет прав на детей. Но девушка готова бороться до последнего.
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Полина Ололо жалуется, что Серега откровенно поливает ее грязью и обзывает. После его оскорблений экс-возлюбленная кажется падшей женщиной, хотя такой, заверяет девушка, никогда не была.

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Бывшая жена отметила, что рэпер хочет казаться хорошим на публике, но на самом деле таким не является. Недавно он якобы записал голосовые сообщения, в которых пообещал расправиться с Полиной, если та не исчезнет из его жизни. Выполнять требования Серега девушка не станет. Она готова обойти весь мир в поисках помощи.

Ололо пыталась договориться с бывшим мужем мирно, но он не хочет идти на контакт. Серега категорически против того, чтобы Полина видела своих детей. В прошлом году он даже внес номер бывшей возлюбленной в черный список, чтобы она не дозвонилась ни до него, ни до детей.

Полина до сих пор не может понять, почему Серега так поступил, ведь во время семейной жизни все было хорошо. Между супругами была страсть, рэпер постоянно говорил избраннице, что она самая красивая. Артист даже присутствовал на родах.

Автор: 4 августа 2020, 21:25 Источник: VIVA! ✓ Надежный источник

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