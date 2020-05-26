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"Запуганы и обработаны": экс-супруга рэпера Сереги впервые увиделась с детьми после похищения

Серега. Фото: instagram.com/seryogamusic
Бывшая жена рэпера Сереги Полина полгода не может жить спокойно. Она переживает за детей, которых у нее отнял экс-супруг.
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Полина продолжает делиться с общественностью подробностями семейного конфликта. В конце зимы девушка рассказала, что Серега забрал сыновей и больше не дает ей с ними видеться. Полине пришлось обратиться за помощью к правоохранителям, но пока не смогла вернуть детей. На данный момент идут судебные разбирательства.

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Кстати, спустя четыре месяца Полине удалось встретиться с мальчиками. Но их поведение очень насторожило мать. Дети были напуганы, они не обрадовались встрече с родительницей. Полина понимает, что Серега настроил детей против нее, и теперь они боятся.

Девушка также отметила, что рэпер очень сильно изменился и перестал быть похожим на того человека, которого она когда-то полюбила. Постаревший бывший муж едва сдерживает гнев, когда общается с ней.

"Сейчас дети очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое", – написала Полина в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Полина рассказала еще об одном неприятном случае. Однажды девушка приехала в гостиницу, где живет Серега с сыновьями, но рэпер вместе с охранниками выставил ее. Он буквально заставил беспокойную мать уехать.

Девушка до сих пор надеется, что она сможет забрать детей у их отца. Следующее судебное заседание состоится 22 июня.

Автор: 26 мая 2020, 20:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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