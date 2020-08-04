Соколовский столкнулся с проблемой во время подготовки к шоу Первого канала

В этом году Первый канал покажет новый сезон полюбившегося шоу "Ледниковый период". Через несколько месяцев знаменитости продемонстрируют, на что они способны на льду. Одному из участников, Владу Соколовскому, пришлось научиться кататься на коньках.

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