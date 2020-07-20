Дакота не побоялась оставить маленькую дочь с Соколовским и его новой пассией

Рита Дакота ответила на претензии подписчиц, которые не понимают, как та может отпускать маленькую дочь на прогулку с новой девушкой бывшего мужа. Артистка призналась, что не хочет присваивать Мию себе.

По мнению выпускницы "Фабрики звезд", малыш должен общаться с максимальным количеством новых людей. Это сделает ребенка здоровее в ментальном плане, позволит быть более коммуникабельным.

Рита Дакота заявила, что ее смущают сообщения от подписчиц с вопросом, почему трехлетняя Мия гуляет с отцом и его новой девушкой. Напомним, недавно Влад Соколовский представил широкой публике свою пассию, ей оказалась Ангелина Суркова, начинающая певица и претендентка на место в группе Serebro.

По словам Риты Дакоты, она доверяет бывшему мужу и в целом положительно относится к его возлюбленной, с которой уже успела познакомиться. Артистка отметила, что старается полагаться на свою "чуйку".

Также певица не хочет "присваивать" себе дочь, ведь от общения с посторонними девочка не перестанет быть ее малышкой. Звезда посоветовала молодым мамочкам давать детям чуть больше свободы и интересного общения с другими людьми.

Правда, не все согласны с позицией певицы. "Я из тех мам, которые не любят отдавать дочку кому-то. Переживаю, когда она даже у родных бабушек. И мне это не нравится", "Лучше быть все равно осторожной в этом плане", – пишут в комментариях.