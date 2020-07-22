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Звезда Comedy Woman похвасталась результатами похудения: Минус 100 кг!

Звезда Comedy Woman похвасталась результатами похудения: Минус 100 кг!

Надежда Ангарская. Фото: www.instagram.com / nadezhdaanga
Надежда Ангарская осенью прошлого года развелась с мужем, иорданцем Раедом Бани, и решила кардинально поменять свою жизнь. Девушка отправилась на шоу "Последний герой" и похудела на 30 килограммов.
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Чтобы закрепить результат и передать свой опыт другим женщинам, артистка запустила собственный марафон по похудению. Совместно со своим наставником звезда набрала желающих и тренировалась вместе с ними в течение девяти недель. Все встречи проходили в онлайн-формате.

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Накануне Надежда Ангарская поделилась результатом. За два с небольшим месяца участницы марафона сбросили почти центнер! "Минус 100 кг!" – радостно сообщила артистка на своей странице в "Инстаграм".

Как оказалось, уже запустили четвертую волну худеющих с актрисой Comedy Woman. Всего в мероприятиях приняли участие 300 человек, причем многим настолько понравилось заниматься спортом, что они решили проверить свои силы по несколько раз.

Надежда Ангарская в недавнем интервью рассказала, что после развода прошло достаточно времени, и она готова вступить в новые отношения. Правда, к выбору партнера звезда относится крайне внимательно. Девушка отметила, что из-за популярности у нее остается не так много мест, где можно познакомиться с мужчиной.

Пока артистка общается с воздыхателями в Сети. Говорит, что уже получила несколько предложений руки и сердца, правда, соглашаться не торопится.

Автор: 22 июля 2020, 18:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Comedy Woman штурмуют блондинки

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