Две семьи Сергея Доренко сцепились из-за наследства

Юлия сообщила, что ее примирение с первой семьей Сергея Доренко не может состояться. Женщина отказалась искать общий язык с наследницами усопшего.



Напомним, что журналист Сергей Доренко умер в мае 2019 года. С тех пор ведутся судебные разбирательства, на которых две его семьи делят наследство. После смерти журналиста его дочери от первого брака обвинили Юлию Доренко в том, что она причастна к смерти мужа. В результате назрел конфликт, который разрешить обе стороны не могут.

"К сожалению, о примирении с первой семьей не может быть речи. Не потому, что я не способна простить, у меня есть причины, учитывая обвинения в мой адрес, которые прозвучали от старших дочерей Сергея после его гибели.", – заявила вдова. Она считает, что найти компромисс с первой женой усопшего Мариной и ее детьми невозможно, так как ими движет жажда наживы. По словам Юлии, Сергей составил завещание в ее пользу еще в 2014 году, но ее судебные противники продолжают попытки оспорить последнюю волю журналиста.

По словам вдовы, Сергей Доренко всегда обеспечивал первую семью, чтобы ее члены ни в чем не нуждались: оставил имущество, помогал деньгами, покупал автомобили. Юлия возмущена стремлением своих противников обогатиться, враждуя с ней. Она считает, что постоянная война наполняет жизнь Марины и ее детей смыслом.

Напомним, что старшая дочь усопшего журналиста уверена, что ее отца отравили. Екатерина полагает, что смерть Сергея Доренко наступила из-за яда, который действует через несколько часов.