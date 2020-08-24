Дочь Сергея Доренко уверена в отравлении журналиста: кровавая пена изо рта

Старшая дочь Сергея Доренко Екатерина не верит, что журналист умер из-за проблем со здоровьем. Она не сомневается – смерть телеведущего была кому-то на руку.

Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. Ему внезапно стало плохо во время езды на мотоцикле по Земляному Валу. Журналист упал с транспортного средства и пролетел несколько десятков метров. По официальной версии, смерть наступила из-за скопившейся жидкости, которая препятствовала нормальной работе сердца (гемотампонада).

На место аварии тогда незамедлительно приехали первая жена журналиста Марина и старшая дочь Екатерина. Они увидели страшную картину: у Сергея шла кровавая пена изо рта. В беседе с журналистами наследница рассказала, что тогда она потеряла сознание. Марина же пыталась привести бывшего мужа в чувства.

Екатерина в обиде на вдову Доренко Юлию. Девушка не понимает, почему журналиста кремировали без согласия всех родственников. По мнению дочери Сергея, необходимо было провести экспертизу, которая ответила бы на вопрос: "Своей ли смертью" умер Доренко". Юлия же выступила против. Мол, у телеведущего были серьезные проблемы со здоровьем.

Но Екатерина не верит в это. "Папу убили!" – уверенно заявила она. Сославшись на свои знания в химии, девушка пояснила, что существуют яды, которые действуют через несколько часов. Дочь журналиста хотела бы видеть заключение судмедэкспертизы, но ознакомиться с этим документом ей так и не дали.

Еще один факт, из-за которого Екатерина спокойно не спит по ночам – предупреждение отца. По словам девушки, незадолго до своей смерти Сергей хотел собрать членов семьи, чтобы обсудить действия, которые необходимо предпринять в случае неприятностей. Эта встреча так и не состоялась. "Он предчувствовал беду", – уверена старшая наследница Доренко.