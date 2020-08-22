Доходы Надежды Бабкиной продолжают расти в кризис

Были опубликованы сведения о доходах многих художественных руководителей театров. В их числе оказалась и Надежда Бабкина.
Теперь каждый желающий может получить информацию о годовом задекларированном доходе за прошлый год и у деятелей культуры, и у их супругов. Занимательно, что большинство творческих людей имеют несколько источников заработка.
Напомним, что Надежда Бабкина возглавляет театр "Русская песня". Теперь солистка день и ночь снимается на ТВ и гастролирует.
В прошлом году народная артистка заявила о 34 миллионах, заработанных на спектаклях и концертах. Можно предположить, что доход Бабкиной в следующем году должен вырасти. Ведь теперь артистка стала более востребованной.
Дело в том, что Надежда Бабкина успела распиариться из-за внезапной болезни. Исполнительница слегла в период бушующей пандемии коронавируса. Народной артистке удалось не только побороть страшный недуг, но и заметно помолодеть.
Надежда Бабкина сильно похудела и приободрилась после выздоровления. Многие компании уверены, что солистка станет главным лицом рекламных роликов.
Стоит отметить, что уже через несколько недель Надежда Бабкина представит ряд премьер, запланированных в театре "Русская песня", и анонсирует свой юбилейный вечер.
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