"Девочка-космос": Басков нежно прижался к киске

Николай Басков показал поклонникам свою любимицу. Она с первого взгляда сразила знаменитого певца.

Речь вовсе не о возлюбленной артиста. Николай Басков не может насмотреться на домашнего питомца – кошечку Шанель. Исполнитель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трогательное фото с пушистой красавицей.

"Мимишность зашкаливает", – подписал совместный снимок обладатель "золотого голоса России". Фолловеры восхитились любви звезды к четвероногой подруге. Они остались массу восторженных комментариев. "Классная! Глазки супер, действительно девочка-космос", "Ути пути, какие вы милые", "Какая же хорошенькая, Коленька!" – высказались фанаты.

Некоторые решили добавить в свои комментарии нотку юмора. "Как это понимать? Папик, ты что, мне изменяешь?" – написала одна из поклонниц. Были и те, кто счел, что кошечка очень похожа на своего хозяина. Другие стали спрашивать певца: где можно взять такое чудо?

Как писали "Дни.ру", Николай Басков сильно похудел, чем приятно удивил своих фанатов. Он привел в порядок питание и занялся спортом. Кажется, что таким стройным певец не был даже в молодости.

Напомним, ранее Николай Басков откровенно рассказал об интимных связях. Он сообщил, что его сердце несвободно. При этом артист добавил, что у него есть несколько симпатий. Также она заявил, что все его связи – упорядоченные. Мол, не тот возраст, чтобы иметь беспорядочный секс.

Отметим, знаменитому блондину приписывали множество романов со своими известными коллегами по шоу-бизнесу. Так, в свое время вся страна обсуждала предстоящую свадьбу исполнителя с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. Однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Некоторые подозревали пару в хайпе на якобы имевшем место романе.