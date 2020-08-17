Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали

Евгений Гор переполошил многочисленных поклонников, когда опубликовал фотографию, на которой запечатлен на больничной койке. Артист снял свои ноги в компрессионных колготках. "Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет", – с юмором подписал кадр известный артист.
Фанаты, увидев фото, завалили певца вопросами о самочувствии и причине госпитализации. Среди комментаторов оказались и знакомые Евгения Гора. "Все хорошо. Перегородку исправлял", – коротко пояснил возлюбленный Надежды Бабкиной.
Подписчики спросили, почему тогда Евгений Гор в компрессионных колготках. Некоторые не поверили словам исполнителя об исправлении перегородки. "А у нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было", – уточнил Евгений Гор.
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления и выписки из клиники. Многие удивились тому, что певец оказался в больнице. Евгений Гор никогда не жаловался на самочувствие – он занимается спортом и тщательно следит за здоровьем.
В марте вся страна переживала за его возлюбленную – Надежду Бабкину. Вскоре после своего дня рождения артистка оказалась в больнице с пневмонией. Ситуация была настолько опасной, что певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У Надежды Бабкиной было поражено 80% легочной ткани.
Медикам удалось спасти певицу. Он выписалась из клиники сильной похудевшей, совершенно неузнаваемой. Говорят, Надежда Бабкина перенесла коронавирус, и ситуация стала критической из-за того, что певица долгое время лечилась самостоятельно.
Напомним, что Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе много лет. Внушительная разница в возрасте не смущает влюбленных. Несмотря на тесную связь, артисты не собираются скреплять отношения штампом в паспорте.
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