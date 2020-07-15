Отдыхающую в Крыму Бабкину застали в компании молодого мужчины

Надежда Бабкина отправилась в Крым, оставив возлюбленного одного. Компанию народной артистке составил молодой человек.

Много лет назад общественность активно обсуждала роман Надежды Бабкиной с Евгением Гором. Никто не верил в искренние чувства артистов, ведь у них большая разница в возрасте – 30 лет. Слухи о том, что Бабкину и Гора ничего не связывает, ходят по сей день.

Считая, что Надежда Георгиевна предпочитает мужчин помоложе, поклонники заподозрили, что у артистки новый роман. Недавно она опубликовала снимок, на котором запечатлена с молодым человеком, и написала: "Отличная погода в Крыму! Отдых начинается!"

"А это что за мужчина?" – поинтересовался в комментариях любопытный подписчик. Знающие люди ответили, что на фото – концертный директор ее театра "Русская песня" Антон Собянин.

Надежда Георгиевна находится с ним как минимум в дружеских отношениях, пишет РИА ФАН. Есть ли между артисткой и менеджером нечто большее, неизвестно.

Тем временем Евгений Гор проводит время в Сочи и тоже выкладывает фотографии. Недавно в своем инстаграм-аккаунте он сообщил, что готов снова заняться творчеством.