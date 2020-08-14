"У человека горе": окружение отреагировало на слухи о пьянстве Александры Захаровой

Руководитель Ленкома, Заслуженный деятель искусств РФ, глава Директорской ложи московских театров Марк Варшавер не понимает, откуда могли поползти такие слухи, ведь Александра Захарова, по его словам, в рот не берет алкоголь. "Я никогда не наблюдал за ней ничего подобного, а знаю ее уже лет 40", – отметил Варшавер. Когда же журналисты посетовали, что не могут связаться с самой Александрой Захаровой, чтобы она прокомментировала эти возмутительные сообщения, то Марк Варшавер сказал: "Вы ее просто убьете этим вопросом".
Коллега артистки, актер Дмитрий Певцов и вовсе записал видео-обличение. "Уважаемые паскудники, РУКИ ПРОЧЬ от Александры Захаровой!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписал свое обращение артист. Он заявил, что все сообщения об алкоголизме актрисы – "наглая и хамская ложь".
Дмитрий Певцов убежден, что материал был заказным, и сообщил, что даже знает заказчика. "Хочется вам сказать вот что. Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас. Ой, что с вашими душами творится, непонятно. И не удивляйтесь, когда ваши дети, ваши внуки начнут болеть, тяжело болеть, неизлечимо болеть. Я вам этого не желаю. Вы сами творите свою судьбу", – заявил актер.
В комментариях Дмитрия Певцова поддержала актриса Мария Миронова. "Зачем они это пишут, сволочи! У человека горе", – не сдержала эмоций артистка. Напомним, о якобы алкогольной зависимости актрисы московского театра "Ленком" Александры Захаровой сообщил главврач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин. Многие коллеги актрисы возмущены таким заявлением и называют его враньем.
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