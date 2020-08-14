"У человека горе": окружение отреагировало на слухи о пьянстве Александры Захаровой

Ряд СМИ растиражировал сообщения о том, что якобы у актрисы Александра Захаровой серьезные проблемы с алкоголем. Люди из окружения артистки высказались на эту тему.

Руководитель Ленкома, Заслуженный деятель искусств РФ, глава Директорской ложи московских театров Марк Варшавер не понимает, откуда могли поползти такие слухи, ведь Александра Захарова, по его словам, в рот не берет алкоголь. "Я никогда не наблюдал за ней ничего подобного, а знаю ее уже лет 40", – отметил Варшавер. Когда же журналисты посетовали, что не могут связаться с самой Александрой Захаровой, чтобы она прокомментировала эти возмутительные сообщения, то Марк Варшавер сказал: "Вы ее просто убьете этим вопросом".

Коллега артистки, актер Дмитрий Певцов и вовсе записал видео-обличение. "Уважаемые паскудники, РУКИ ПРОЧЬ от Александры Захаровой!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписал свое обращение артист. Он заявил, что все сообщения об алкоголизме актрисы – "наглая и хамская ложь".

Дмитрий Певцов убежден, что материал был заказным, и сообщил, что даже знает заказчика. "Хочется вам сказать вот что. Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас. Ой, что с вашими душами творится, непонятно. И не удивляйтесь, когда ваши дети, ваши внуки начнут болеть, тяжело болеть, неизлечимо болеть. Я вам этого не желаю. Вы сами творите свою судьбу", – заявил актер.

В комментариях Дмитрия Певцова поддержала актриса Мария Миронова. "Зачем они это пишут, сволочи! У человека горе", – не сдержала эмоций артистка. Напомним, о якобы алкогольной зависимости актрисы московского театра "Ленком" Александры Захаровой сообщил главврач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин. Многие коллеги актрисы возмущены таким заявлением и называют его враньем.