Захарова у гроба утешила убитого горем сына Волчек

Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержал наследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым, взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов.
"Беда... Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей. Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год. Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца", – сказала дочь Марка Захарова после со сцены.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходит гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.
В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудном бульваре со стороны "Современника". Толпы людей несут срезы цветов, чтобы оставить их у гроба Галины Волчек, поклониться в пояс, перекреститься. Сообщает сайт "Комсомольская правда".
Зал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе к сцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества Галины Волчек поодаль.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких.
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