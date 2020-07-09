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Александр Васильев почтил память матери

Александр Васильев почтил память матери

Александр Васильев. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
С раннего детства жизнь Александра Васильева связана с творчеством, недаром он почти десять лет ведет передачу на Первом канале. Любовь к искусству историку моды была привита его матерью. Татьяна Васильева была любимицей многих режиссеров и сценаристов, ведь когда-то она стала лицом Школы-студии МХАТ.
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Уже в восемь лет Александр Васильев начал вести детские передачи. Первой стала программа "Театр колокольчик". В одном из интервью мужчина подметил, что умудрился запомнить сценарий с первого же раза, и эти способности пригодились ему в дальнейшей карьере и позволили стать узнаваемым ведущим.

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По словам Васильева, из-за того, что в те годы все передачи записывались одна на другую, их семья потеряла многие выступления модельера и памятные эфиры. Однако у Александра сохранились журнальные вырезки с фотографиями из различных телевизионных студий. На одной из них будущий законодатель моды предстал в костюме будильника.

Жизнь Александра Васильева была похожа на пеструю ткань: сначала звездные съемки, потом работа костюмером, декоратором для французских театров и фестивалей. Создавая неповторимые образы и читая лекции о мире моды, Васильев добился неподдельной славы в Риме и Париже. Правда, ничего этого могло бы не быть, если бы не родственники искусствоведа. Васильев рос в семье драматической актрисы и театрального художника, других вариантов у сына двух творческих персон просто не было.

9 июля свой 96-й день рождения могла бы отпраздновать мать модельера – Татьяна Васильева. В этот знаменательный день Александр решил вспомнить, каким человеком была его мама. Татьяна Ильинична Васильева-Гулевич всю жизнь проработала в Центральном детском театре. Несмотря на то, что женщина по образованию была драматической актрисой, ей больше нравились позитивные истории и более приземленные роли.

"Духовное играло огромную роль в ее жизни, оберегая от суеты мирской и готовя к жизни вечной. Уход ее из жизни в начале 2003 года у меня на руках был легким и светлым. Таким же, как и прекрасная жизнь ее", – откровенно высказался Васильев.

Звездный модельер отметил, что Татьяна Васильева была неудержимым жизнелюбом, а в суетной и банальной жизни предпочитала высокое. И этим высоким было для нее искусство, театр – храм, которому она служила и который боготворила.

Автор: 9 июля 2020, 15:58 Источник: Инстаграм Александра Васильева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

59-летний Александр Васильев вернул молодость

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