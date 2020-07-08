Авербух-старший благословил сына на роман с молоденькой актрисой

Накануне появилась новость, что Илья Авербух встречается с Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу "Папины дочки". Пару заметили вместе в одном из ресторанчиков на берегу Черного моря.

Влюбленные отпираться не стали и подтвердили факт близости, однако вдаваться в подробности отказались. Остается только гадать, как долго им удавалось скрывать чувства от посторонних глаз. Правда, в беседе с журналистами Илья Авербух отметил, что о свадьбе говорить рано – они пока только строят отношения.

Стоит добавить, что до этого момента о личной жизни Елизаветы Арзамасовой не было ничего известно. Девушке приписывали романы с коллегами по съемочной площадке и сцене, однако она никак не комментировала слухи.

А вот Илья Авербух почти 10 лет был женат на коллеге по льду Ирине Лобачевой. У пары есть сын Мартин, которому сейчас 16 лет. Спортсмены развелись в 2007-м, и после этого о романах фигуриста ничего не было известно.

Отец тренера прокомментировал отношения Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой. По словам Изяслава Наумовича, он всегда одобрял выбор своего сына, а сейчас особенно. Пенсионер заявил, что молоденькая актриса покорила его свой серьезностью.

Также родитель спортсмена отметил, что ему очень импонирует то, чем занимается артистка, помимо игры на сцене. Девушка уже несколько лет является попечителем фонда "Старость в радость".