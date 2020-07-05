Нетиевский об отношениях с коллегами из "Уральских пельменей": Бог им судья

Конфликт экс-директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского с нынешним главой проекта Евгением Орловым и остальными участниками не утихает уже много лет. Стороны обвиняют друг друга в воровстве и мошенничестве. А судебная тяжба по поводу прав на интеллектуальную собственность длится долгие годы.
Накануне Сергей Нетиевский решил разбавить мрачную обстановку вокруг популярного шоу "Уральские пельмени" и рассказал, с кем из бывших коллег ему удалось сохранить дружеское общение.
"У меня нормальные отношения с Андреем Рожковым. Частично с Сергеем Ершовым", – сообщил шоумен в интервью изданию "Телепрограмма".
По мнению артиста, эти коллеги ценят вклад, который он сделал в проект, и помнят, что во многом благодаря именно Нетиевскому их доходы стали стремительно расти. Остальные же открестились от бывшего главы директора шоу "Уральские пельмени". На их счет юморист высказался однозначно.
"Бог им судья – ибо не ведают, что творят" – сказал Нетиевский.
Напомним, Сергей покинул шоу "Уральские пельмени" в 2015 году, потому что не смог договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.
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