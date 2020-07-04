Поворот в деле Ефремова: установлено количество находившихся в машине актера людей

Сейчас знаменитость находится на домашнем аресте и общается лишь с родней и адвокатом. Накануне Михаил Ефремов отказался призвать вину за то, что устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

По мнению некоторых, Эльмин Пашаев, защищающий подсудимого, настоял на подобной тактике, чтобы стороне обвинения пришлось доказывать, что в момент столкновения актер был один в машине. Юрист заверил, что подопечный никогда не признавал себя виновным в содеянном. Ксения Собчак и дочь актера усомнились в компетентности адвоката, который выбрал подобную стратегию.

Михаила Ефремова вызвали общественный резонанс, потому что до этого артист неоднократно повторял, что не собирается "отмазываться". Впрочем, видимо, ни он, ни его коллеги не теряют надежды на максимально мягкий приговор.

По последним данным, следствие все-таки установило, что в момент аварии Михаил Ефремов был в машине один, так что у него не получится переложить вину на какого-то другого. Информация подтверждена кадрами с камер видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

Напомним, трагедия случилась 8 июня. Актер будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Сергей Захаров, управлявший ВАЗом, скончался в больнице. Родственники погибшего не намерены принимать материальную помощь от Михаила Ефремова и настаивают на суде.