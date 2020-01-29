"Я рад": Сергей Гармаш о смерти Галины Волчек

Сергей Гармаш дал большое интервью в рамках выхода нового спектакля "Папа" – первого после смерти Галины Волчек. Актер рассказал о том, что было с ней незадолго до смерти.

Работу над постановкой "Папа", где главные роли исполняют Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова, началась в театре "Современник" еще при участии Галины Волчек. Именно она обратила внимание на пьесу французского драматурга Флориана Зеллера. Говорят, билеты на эту психологическую драму распроданы аж до марта. Спектакль посвятили памяти Галины Волчек.

Сергей Гармаш вспомнил о последних днях художественного руководителя. "Галина Борисовна до такой степени не позволяла себе думать о смерти и так любила жизнь, что ушла легко… Как это не ужасно звучит, но я рад, что ее уход был именно таким: она сделала вздох на даче, в результате чего потеряла сознание, и не видела ни реанимации, ни врачей, ничего", – заявил актер.

По его словам, Галина Волчек хуже себя чувствовала летом, чем перед смертью. "У нее как будто открылось второе дыхание, в свой день рождения (19 декабря) у нее был такой прилив сил!" – отметил Гармаш. Он вспомнил, как в тот день приехал, когда уже все, кроме Владимира Машкова, разошлись. Случился комический разговор.

"Мы остались с Машковым, были с ним в одинаковых черных пальто. И я ему говорю: "Вова, давай бросим на фиг этот театр, пойдем работать к ней охранниками. Делать нефиг, вставать будем поздно". Машков, который любит такие шутки, тут же подхватил: "Заберем директора, сделаем ЧОП. Будем с ней везде ездить, в карты играть, виски пить…" Она смеялась, как ребенок", – отметил артист.

А потом Галины Волчек не стало. Сергей Гармаш признался, что общается с ней: советуется, обсуждает работу. "До последнего своего часа Галина Борисовна жила здесь, в театре. Когда теперь я разговариваю с ней, мало того, что я у нее прошу помощи перед спектаклем, думаю о ее замечаниях, которые она бы сделала мне", – признался актер в беседе с "Московским комсомольцем".

Напомним, 19 декабря худрук "Современника" отметила свой последний, 86-й, день рождения. Затем она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Галина Волчек не могла самостоятельно дышать. 26 декабря ее сердце перестало биться.

