Трудоголик Гармаш резко постарел

В Сочи уже в 29 раз проходит главный российских кинофестиваль "Кинотавр". В рамках конкурса прошла премьера картины молодого режиссера Дениса Шабаева "Мира". На красной дорожке перед смотром были замечены многие звезды отечественной киноиндустрии в том числе и прославленный актер Сергей Гармаш.
Легендарный артист значительно постарел: усталое лицо и мешки под глазами. Отметим, что Сергей Леонидович в последнее время очень много работает и, видимо, совсем не бережет себя – за прошлый год Гармаш снялся в четырех сериалах и пяти фильмах.
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