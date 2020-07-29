Лолита получила звонкую пощечину от известного артиста

Юрий Лоза негативно отреагировал на слова Лолиты Милявской. Ситуацию прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Все началось с того, что Юрий Лоза прокомментировал гонорары отечественных знаменитостей. Он не смог промолчать, когда узнал, сколько за свои выступления зарабатывает певица Лолита Милявская. "Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?" – врезал звонкую пощечину Лолите артист.

Исполнитель легендарной песни "Плот" не может взять в толк, за что артисту платят такие бешеные деньги. "Голым выступить или со всеми организаторами переспать? Ведь звучит та же самая фонограмма, которую уже слышали", – заявил Юрий Лоза.

Он посетовал, что обычные шахтеры получают за свой тяжкий труд 30-50 тысяч рублей. Артист считает неправильным, когда тот, кто строил, к примеру, мост целый год, получает за нужное и ответственное дело меньше денег, чем артист за 20 минут стояния на сцене.

При этом Юрий Лоза подчеркнул: "Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом".

Ситуацию прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он убежден, что такая профессиональная артистка как Лолита Милявская может просить за свое выступление и еще больше, чем было заявлено. "Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость", – пояснил продюсер.

Иосиф Пригожин уверен, что Лолита Милявская стоит тех денег, которые запрашивает. "Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите", – укоризненно заметил продюсер.

Кстати, Лолита Милявская с иронией отнеслась к жестким словам Юрия Лозы. "Я не читаю всякую ерунду и люблю песню Лозы "Мне уже скоро за 30", – сообщила певица.