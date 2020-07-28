"Это пошлятина уже": испытавшую оргазм после развода Асмус закидали камнями

Российская актриса Кристина Асмус дала общественности очередной повод для обсуждения. Поклонники снова не оценили поступок звезды.

Актриса Кристина Асмус прошла через огонь, воду и медные трубы. Беспрецедентная травля, которой подверглась знаменитость после съемках в фильме "Текст", настолько закалила ее, что звезда перестала бояться общественного осуждения.

Возможно, именно благодаря этому Асмус недавно позволила себе смело пошутить перед публикой. Актриса разместила в своем "Инстаграме" скандальное видео, на котором она имитирует бурный оргазм.

Кристина громко кричит, бьет руками по столу и гремит посудой. Судя по всему, все это происходит за кулисами.

Под свежим постом Асмус в ироничном ключе написала о том, что после развода оргазм может быть только таким. Стоит отметить, что многие подписчики знаменитости, мягко говоря, не оценили ее пассаж. "Блин, давайте все реально от нее отпишемся", "Вообще не поверю, что такие нервозные и зажатые люди, как Кристина, когда-нибудь расслаблялись в сексе. Что уже про оргазм говорить", "Не, Крис, ну это пошлятина уже", "Когда отключили горячую воду", "Вообще не понял, что это такое", "Это схватки озвучивает она?", – написали пользователи Сети.

Напомним, что о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно в конце июня текущего года. Актриса уточнила, что данное решение супруги приняли не из-за ее роли в фильме "Текст".