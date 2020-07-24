У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус

Австрало-американский актер Мел Гибсон перенес коронавирус. Об этом сообщил представитель 64-летней звезды журналистам.
О своем диагнозе артист узнал в апреле. Гибсон провел неделю в больнице. Отмечается, что сейчас знаменитость чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, Мел Гибсон снялся в фильмах "Безумный Макс", "Смертельное оружие", "Мэверик". Он является лауреатом двух премий "Оскар".
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