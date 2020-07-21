"Дико расстроилась": дочь Лолиты довели до слез

Карантин разлучил Лолиту Милявскую с дочерью Евой. Знаменитость ждет открытия границ, чтобы встретиться с наследницей.



Ева учится в университете в Польше. Со звездной матерью девушка не виделась уже примерно полгода. Певица надеется, что они встретятся в Болгарии.

Правда, Лолита Милявская выходит на связь с дочерью по видеосвязи. По словам артистки, Ева скучает. Исполнительница же привыкла не поддаваться этому чувству, чтобы оно не разрушало ее на гастролях.

По словам артистки, дочь хорошо окончила второй курс, набрав 95 баллов из ста возможных. Лолита Милявская отметила, что Ева расстроилась, потому что один из экзаменов сдала на 90 баллов – пять с минусом. Это обстоятельство довело девушку до слез.

Звезда призналась, что в этом не понимает наследницу. Она пытается объяснить дочери, что красный диплом мало кому пригодился в жизни. Лолита Милявская убеждена, что куда более важны знания. "Дико расстроилась, что Ева плакала по этому поводу", – призналась певица.

Как писали "Дни.ру", ранее Лолита Милявская рассказала, что уволила семейную пару, которая присматривала за ее дачей. По ее словам, они разнесли все "в хлам". Избавилась она и от домработницы.