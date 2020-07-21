"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару

Певице пришлось расстаться с домработницей и семейной парой. Раньше до этого у нее не доходили руки. "Я безболезненно избавляюсь от людей, которые мне не нужны", – призналась Лолита Милявская. По словам звезды, работники много "косячили".
Лолита девять месяцев не появлялась на даче, а недавно решила проведать котов, за которыми присматривала семейная пара. Оказалось, что персонал просто разнес дом "в хлам". Милявская отметила, что у нее было желание их просто убить – настолько работники ее разгневали.
Кроме того, артистка рассказала, что тоскует по своей собаке в Болгарии, к которой не может попасть из-за карантина. За животным ухаживает сосед.
Что касается личной жизни, то Лолита Милявская заверила, что у нее все в порядке. Из-за карантина ее возлюбленный остался в другой стране, но уже прилетал к исполнительнице.
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