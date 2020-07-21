Юная дочь певца Евгения Осина рассказала о свадьбе

18-летняя дочь Евгения Осина Агния объявила о свадьбе. Наследница популярного исполнителя рассказала об избраннике.

Агния Осина сочеталась браком в Хорошевском ЗАГСе Москвы. Девушка выбрала классическое белое подвенечное платье, завершив образ воздушной фатой. Новобрачная не стала скрывать радостное событие. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала короткое видео с церемонии. "Замужем за лучшим", – лаконично объявила счастливая Агния.

Журналисты немедленно связались с единственной наследницей Евгения Осина, чтобы узнать подробности. Оказалось, что со своим будущим мужем по имени Владислав Агния встречалась около года. Мужчина не работает в музыкальной сфере, хотя дома может сыграть на гитаре.

"Женой мне быть нравится, но в целом в наших отношениях ничего не изменилось. Мы как до свадьбы тепло друг к другу относились, так и сейчас", – сообщила Агния. Отметим, что дочери Евгения Осина всего 18 лет, однако, по ее словам, родные и близкие не стали возражать против ее решения выйти замуж.

"Все уважают и принимают мой выбор. А я считаю, что жить вместе нужно только в браке, иначе это можно назвать только сожительством", – убеждена Агния Осина.

Зашла речь и о покойном отце девушки. В ноябре будет два года, как умер Евгений Осин. Агния призналась, что не забывает отца. "О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю. Очень жалею, что его не было на моей свадьбе. Много раз представляла себе знакомство папы с моим мужем и их общение..." – поделилась сокровенным дочь артиста.

Агния пошла по стопам Евгения Осина. Она тоже пишет песни, причем как для себя, так и на заказ. Девушка размещает их в своих аккаунтах в Сети. Дочь Осина призналась, что ей очень приятно, когда пользователи, прослушав ее композиции, пишут ей добрые слова и говорят, что нашли в них себя.