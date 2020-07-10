Лолита созналась в совершении преступления: Я украла и счастлива!

В Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как Лолита Милявская, находясь в магазине одежды, смело сунула под платье первый попавшийся наряд и быстро удалилась. Некоторые могли подумать, что артистка не боится предстать перед законом за такой поступок, но на самом деле все хорошо.
Дело в том, что певица посетила магазин своего друга, дизайнера Игоря Гуляева. Видео она сама разместила в "Инстаграм". Под роликом Лолита написала: "158 Уголовного Кодекса! До шести лет! Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего". Также Милявская пошутила, что в таком случае ее "отмажет" еще один ее знакомый – адвокат Сергей Жорин.
Кстати, юрист отметился в комментариях. Он оценил чувство юмора Лолиты. Поклонники же обратили внимание на внешний вид певицы. "Как вы офигенно выглядите...", "Такое преображение!", "Боже! Какая красивая красотка!" – написали пользователи Сети.
Напомним, что Сергей Жорин недавно помог Лолите Милявской завершить скандальный бракоразводный процесс. Больше полугода артистка пыталась официально расторгнуть отношения с Дмитрием Ивановым.
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