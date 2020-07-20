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Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале

Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале "Славянский базар"

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная певица Лолита Милявская произвела фурор на международном музыкальном фестивале. Знаменитость поразила коллег и поклонников изменившейся фигурой.
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Несколько дней назад артистка вместе со своей командой прибыла в Белоруссию, чтобы принять участие в закрытии "Славянского базара". Лолита Милявская исполнила на сцене свои самые популярные песни.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Для выступления звезда примерила яркий топ, спортивные штаны и черные кроссовки. Журналисты отметили, что карантин пошел певице на пользу. По их мнению, Лолита сбросила около десяти килограммов.

Поклонники также обратили внимание на новую прическу певицы. Сразу после отмены режима самоизоляции артистка побывала у парикмахера. Знаменитость предпочла пышным локонам каре.

Поклонники уверены, что на такие перемены Лолита Милявская решилась благодаря новому возлюбленному. В недавнем интервью артистка поведала, что ее избранник – занятой человек. Мужчина занимает высокий пост.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Певица призналась, что пока не готова переезжать к ухажеру. Она не хочет брать на себя какие-либо обязательства по устройству быта. Лолита Милявская желает пожить для себя. "Мы просто устраиваем посиделки друг у друга", – сказала она.

Автор: 20 июля 2020, 10:02 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

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