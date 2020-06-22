Во сколько обойдется вдове Кобзона лечение от вируса

Вдову Иосифа Кобзона доставили в клиническую больницу "Лапино". Во сколько может ей обойтись лечение в частном медучреждении, выяснили журналисты.

На днях у Нелли Михайловны заподозрили COVID-19. Вдова Иосифа Кобзона сдала все необходимые анализы, однако результаты пока не известны. За ее состоянием регулярно наблюдают специалисты.

Отметим, что в госпитале "Лапино" уже побывали многие знаменитости. В частности, там проходили лечение зараженный коронавирусом сын певицы Надежды Бабкиной и Агата Муцениеце. У актрисы обнаружили бронхит, COVID-19 у нее не подтвердился.

По данным сайта "Комсомольская правда", за сутки, проведенные в стационаре "Лапино" в палате "Люкс", Нелли Кобзон придется отдать 37 7000 рублей. Если же вдова народного артиста захочет остаться в стандартной палате, то лечение ей обойдется в 29 300 рублей за сутки.

Ранее Нелли Михайловна рассказала, что чувствует себя хорошо, и с нетерпением ждет, когда закончится режим самоизоляции. Однако из-за болезни вдова Иосифа Кобзона еще нескоро сможет выйти на улицу.

Напомним, после смерти мужа Нелли Михайловна сосредоточила все свои силы на развитии его благотворительного фонда. Работа приносит ей хорошее настроение и придает энергии. Огромную поддержку вдове оказывают дети и внуки.