Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрист и правозащитник Александр Хаминский рассказал "Дни.ру", какая правовая конструкция позволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.

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Десять лет назад наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, как в случае Михаила Ефремова, предусматривало от двух до семи лет лишения свободы, речь шла о преступлении средней тяжести. Однако недавно санкция была ужесточена. Максимальный срок тюремного заключения по части 4 статьи 264 УК РФ составляет 12 лет.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Здесь стоит вспомнить интересный факт. Почему одним из первых на месте аварии оказался актер Сергей Гармаш? Да потому, что у него есть опыт в решении подобных вопросов. Из аналогичной ситуации выпутывали его брата Романа.

Будучи нетрезвым, тот на принадлежащем артисту Hyundai сбил на Раменском шоссе ВАЗ-2106 Виктора Мартынова, который скончался на месте. В деле сразу появилась справка о болезни, несмотря на которую Роман продолжил садиться за руль. Впрочем, приговор все же вынесли: 3,5 года колонии-поселения и возмещение морального ущерба семье погибшего.

В колонии-поселении в Зеленограде Роман провел всего неделю, а потом был срочно госпитализирован – почти на полтора года. В другой колонии-поселении (рядом с дачей брата) осужденный "погостил" совсем недолго, отбывая время от времени в больницу. А тут и срок подачи прошения об УДО подошел. К концу 2013 года Роман Гармаш был освобожден Мособлсудом.

Очевидно, был расчет провести по подобному сценарию и дело Ефремова. "Но схема больше не работает, ведь преступление стало относиться к тяжким. Что же делать? – рассуждает Хаминский. – На арену выходят настоящие спасители актера – кокаин и марихуана, так кстати обнаруженные в анализах. Прокурор города Москвы Денис Попов немедленно заявляет об изменении состава, ведь преступление совершено уже не в состоянии алкогольного опьянения, а под воздействием алкоголя и наркотиков. Казалось бы, последует ужесточение меры, но наркотики и выпивка – отнюдь не отягчающее обстоятельство, а лишь квалифицирующий признак".

К вечеру 10 июня появились сообщения о возбуждении уголовного дела по факту реализации запрещенных веществ, приобретенных Ефремовым. И пазл сложился.

"Как только Михаил Олегович заявит, что приобрел наркотики некоторое время назад, а воспользовался ими позднее, у него появится блестящий шанс и все правовые основания, чтобы пойти на досудебное соглашение и сделку со следствием. Для этого он просто должен будет сдать того, у кого купил", – пояснил правозащитник.

В расследовании окажется два уголовных дела. В рамках одного из них Ефремов станет крайне важным человеком, передающим правоохранительным органам информацию о преступлении, связанном с торговлей наркотиками. Вуаля! При досудебке суд вправе, хотя и не обязан, назначить ему срок, не превышающий половину самого большого срока, полагающегося по части 4 статьи 264 УК РФ, на основании части 2 статьи 62 "Смягчение наказания".

Срок, не превышающий половину, это, допустим, пять лет. И что же? Тяжкое преступление, согласно статье 15 УК РФ, моментально становится преступлением средней тяжести. Можно будет сразу подавать в Мосгорсуд и заявлять: "Я не согласен с пять годами. Я старый, больной, чуть не повесившийся наркоман. Делайте со мной, что хотите, применяйте все предусмотренные статьей санкции, только не сажайте в тюрьму. А в остальном согласен на все!"

"С объективно расшатанным здоровьем и великой помощью следствию по делу о наркотиках, которая непременно будет оказана, к Ефремову действительно применят все иные меры наказания, предусмотренные статьей 264, но непосредственно в тюрьму он не сядет, – считает Хаминский. – Интрига только в том, будет ли в суде первой инстанции для него определен реальный срок, замененный альтернативными санкциями по итогам апелляции, или все сразу пройдет как по маслу".

Еще один важный момент. По тяжким преступлениям, к которым пока еще относится дело Ефремова, подавать прошение об УДО можно после отбытия 2/3 срока, а по преступлениям средней тяжести – после половины. При этом один день домашнего ареста до суда зачитывается за полтора.

"В условиях досудебного соглашения и сделки со следствием суд может назначить не пять лет, а, допустим, четыре. Или даже три, два. А теперь представьте: например, при назначении трех лет лишения свободы согласно статье 80 УК РФ осужденному за преступление средней тяжести может быть произведена замена наказания в виде лишения свободы на более мягкое, в том числе условное, – пояснил эксперт. – Замена производится после отбытия осужденным 1/3 назначенного срока. То есть, если Михаила Олеговича приговорят к трем годам лишения свободы, перейти на условный срок будет возможно уже год спустя. А что такое год? Всего лишь нахождение под домашним арестом на протяжении восьми месяцев. Обычно от избрания меры пресечения до вынесения приговора проходит именно столько времени".

Так что у Михаила Ефремова есть крупный шанс вообще не сидеть. На выбор!

11 июня 2020, 12:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Наталия К
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Пьяница, блудник, гордец — он получит милость Божию, но кто не хочет простить, извинить, оправдать и сознательно, — этот человек зачеркивает себя на вечную Вечность перед Богом.
Гость
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Просветили народ...поклон вам,законники.Тем более у кривоноса денег до <цензура>...и выше..Заплатит.Но-будет посмещищем оставшуюся ему жизнь и позором для семьи...
1

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