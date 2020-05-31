Самой молодой миллионерше в мире досталось за обман

Несколько лет подряд Кайли Дженнер "раздувала" масштаб и успех своего бизнеса. Поклонницы американской дивы не могут поверить в то, что Кайли целенаправлено скрывала точные цифры своего дохода, чтобы получить звание "Самый молодой миллиардер".
Состояние Дженнер было пересчитано с учетом новой информации, раскрытой компанией Coty, которая купила у Кайли 51% ее бренда за $600 млн. Глобальный рейтинг Forbes, выпущенный в апреле, оценил доходы девушки в $1 млрд. Благодаря новым данным выяснилось, что Кайли не хватает, как минимум, 100 миллионов долларов для того, чтобы претендовать на столь почетное место.
Более того, косметический бренд Дженнер пострадал из-за серьезных последствий пандемии коронавируса и резкого спада клиентского потока. При подсчете общей суммы сбережений звезды издание учитывало, что Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.
Опираясь на налоговые документы, которые видели журналисты Forbes, можно сделать вывод о том, что решающей в этой "битве" стала сделка с Coty. Компания раскрыла финансовые показатели Kylie Cosmetics: выручка бренда за 12 месяцев до сделки составила всего $177 млн.
Forbes утверждает, что такие показатели являются лишь очередным доказательством того, что бизнес Дженнер менее успешен, чем она убеждала своих клиентов.
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