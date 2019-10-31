Неадекватный фанат-наркоман атаковал самую молодую миллиардершу

Поклонник 22-летней американской модели и бизнесвумен проник на территорию дома звезды в Лос-Анджелесе. Преступник поплатился за то, что решил нарушить покой Кайли Джаннер.

Молодой человек в состоянии наркотического опьянения пробрался на охраняемую территорию. Ему удалось дойти незамеченным до особняка знаменитости. Затем он начал агрессивно стучать в дверь, требуя встречи с Кайли Джаннер.

Светской львицы дома не было. Неадекватного фаната встретил охранник и вывел за пределы частной собственности. Преступника передали в руки полиции. По словам секьюрити, парень вел себя странно и нервно, сообщает TMZ.

Кайли Джаннер рассказала, что преследователь подписан на нее и членов ее семьи в соцсетях. Она боится, что фанат может снова попытаться прийти в ее дом. Ведь внутри могут оказаться близкие, в том числе и годовалая дочь звезды Сторми.

Преступника арестовали по обвинению во вторжении на территорию частной собственности, а также за ввоз контрабанды в тюрьму. У молодого человека с собой была стеклянная трубка для курения наркотика. Теперь ему запрещено приближаться к Кайли Дженнер, ее дому и автомобилю ближе чем на 91 метр.