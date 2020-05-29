Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Пятница
29 мая
Лента новостей
18:11
Лепс и Пригожин остались ни с чем: звездам отказали в МРОТ
18:09
Петросян и Брухунова появились вместе в эфире Первого канала
17:58
Женщина упала в Москву-реку у Гончарной набережной
17:51
Незнакомки оборвали телефон звезды сериала "Сваты" Людмилы Артемьевой: Вы не такая, как в кино!
17:36
Сладкий допинг: почему сахар опасен для жизни
17:36
"Как похож на отца!": Гришаева впервые за долгое время показала повзрослевшего сына
17:34
"Брешет она!": Разин обвинил Пугачеву в обмане из-за Моисеева
17:29
Когда в России пройдут школьные выпускные
17:25
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
17:14
Расплывшаяся за карантин Летучая шокировала народ своей дряблостью
17:09
Киркоров распродает личные вещи: накидка за 22 миллиона и баснословно дорогие штаны
17:05
"Я сразу все подписал": Алибасов выступил после скандальных слов жены о разводе
16:55
Пригожин похоронил 71-летнего Куклачева
16:54
В Петербурге автомобиль с умершим водителем спровоцировал ДТП
16:37
Стало известно имя новой пассии Влада Соколовского
16:32
На западе Москвы неизвестные устроили стрельбу
16:20
"Объятия мужа Оксану не радуют": появились новые данные об отношениях Самойловой и Джигана
16:19
Доктор Мясников о коронавирусе в России: "Все, выдохся"
16:14
Дарья Мороз лишилась волос из-за Константина Богомолова
15:59
Еще четыре женщины обвинили Вайнштейна в изнасилованиях
15:43
Сомерхолдер и Уэсли из сериала "Дневники вампира" затеяли совместный бизнес
15:32
"С такими точно не по пути": Валерия прервала молчание после ссоры Пригожина и Шнурова
15:30
Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой
15:21
Оскандалившийся протоиерей Смирнов выписался из больницы
15:12
"Жирок отсасывают": Бабкина неожиданно отреагировала на слова о липосакции
15:11
Мишустин заявил об "очень осторожной" отмене карантина в России
15:11
Съемки в сериале "Половое воспитание" спасли актера Шути Гатву от печальной участи
14:46
Оголившаяся Седокова с округлившимся животом спровоцировала слухи о беременности (видео)
14:31
Звезду сериала "Физрук" Сычева обвинили в двойном убийстве
14:21
Беспечной Рудковской влепили штрафы за нарушение закона
14:18
Пострадавший от коронавируса Крутой обратился к народу
14:16
Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии
14:11
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
13:57
Мэттью Перри украл для Лизы Кудроу реквизит со съемок "Друзей"
13:53
Отказалась контролировать: Винер разрешила говорить Утяшевой
13:50
Россиянин попытался сжечь судебного пристава из-за автомобиля
13:40
Хватит таскаться: Поргиной запретили появляться на могиле Караченцова
13:38
Соображающий в половых вопросах Тарзан нашел работу после жалоб на безденежье
13:36
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года
13:36
"Многому научила": жених шоу "Холостяк" сделал заявление об эскортном прошлом избранницы
13:30
Целый год не выдавала зарплату: в Подмосковье будут судить нерадивую бизнесвумен
13:19
Исполнители ролей Жади и Лукаса из сериала "Клон" воссоединились на 15-летии сына
13:17
В ПФР назвали условия досрочного выхода на пенсию
13:10
Жителей Подмосковья предупредили о мощном шторме с грозой и градом
13:00
Сычев из "Физрука" отбил жену у другого
12:55
Врач заявил о превращении коронавируса в сезонное заболевание
12:42
"Толстый слой вазелина": Высоцкая решилась на смелый эксперимент и пожалела
12:40
В Роскачестве назвали самые вредные виды алкоголя
12:38
Жена нанесла неожиданный удар Жигунову после его ухода к копии Заворотнюк
12:29
В Сети активно обсуждают трейлер сериала "Чики": Лапенко и Горбачева – огонь!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
Россияне молятся за родившую жену Овечкина
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
Женщина упала в Москву-реку у Гончарной набережной
Шоу-бизнес
Пригожин похоронил 71-летнего Куклачева

Пригожин похоронил 71-летнего Куклачева

Юрий Куклачев. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько дней назад врач, работающая с коронавирусными больными, в сердцах сказала после смены в "красной" зоне, что выглядит она как "мертвый Куклачев". Знаменитый дрессировщик пока, слава богу, в добром здравии, поэтому образное выражение доктор кажется не вполне корректным. Но продюсер Иосиф Пригожина медика не осуждает.
прочитано 508 раз

"Я, признаться, вообще не знал, что Куклачев еще жив, – признался удивленный Пригожин. – Просто перепутал его с клоуном Олегом Поповым". Попов веселит народ на том свете уже почти три года – он умер в Германии 2016 году и был похоронен в клоунском костюме.

ПО ТЕМЕ

"Срежьте свой жир": Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Правда, народ, узнав, что Пригожин похоронил вместо Попова Куклачева стал юродствовать: Мол, не трогайте дрессировщика, иначе вас "его кошки обо***т". Иосиф шутку оценил и хохотал.

Кстати, несколько дней назад Юрий Куклачев нелицеприятно высказался об Иосифе Пригожине. Продюсер посетовал на плачевное положении артистов из-за пандемии COVID-19. "Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего", – бушевал Куклачев. А заодно и порекомендовал артистам перестать исполнять песни под фонограмму и "пудрить людям мозги".

Стоит напомнить, что "Театр Кошек Юрия Кулачева" открылся в Москве в 1990 году (продюсируемая сегодня Пригожиным Валерия в ту пору еще была Аллой Перфиловой и работала в московском баре). Сегодня там в идеальных условиях содержится более двухсот усатых-полосатых. Под "фанеру" никто из них никогда не выступает.

Автор: 29 мая 2020, 16:55 Источник: instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером
"Сокращение прав трудящихся": изменение правил увольнения в России встревожило специалистов
Арабские журналисты считают, что Путин силой будет вызволять россиян из плена в Ливии
Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе

Шоу-бизнес

"Как похож на отца!": Гришаева впервые за долгое время показала повзрослевшего сына
"Брешет она!": Разин обвинил Пугачеву в обмане из-за Моисеева
Расплывшаяся за карантин Летучая шокировала народ своей дряблостью
Киркоров распродает личные вещи: накидка за 22 миллиона и баснословно дорогие штаны

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Хоть словом с ней перемолвиться: 71-летняя вдова Караченцова взяла девочку из приюта

Поргиной теперь не так одиноко
Шоу-бизнес

Беспечной Рудковской влепили штрафы за нарушение закона

Продюсер пока их не оплатила
Шоу-бизнес

Светит пять лет тюрьмы: Фоменко надругался над малолетней дочерью Волочковой

Балерина обратилась к адвокату
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 мая 2020 года

Все чаще люди стали задумываться о возможности открыть границы

Гороскоп

Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+