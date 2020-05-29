Пригожин похоронил 71-летнего Куклачева

Несколько дней назад врач, работающая с коронавирусными больными, в сердцах сказала после смены в "красной" зоне, что выглядит она как "мертвый Куклачев". Знаменитый дрессировщик пока, слава богу, в добром здравии, поэтому образное выражение доктор кажется не вполне корректным. Но продюсер Иосиф Пригожина медика не осуждает.

"Я, признаться, вообще не знал, что Куклачев еще жив, – признался удивленный Пригожин. – Просто перепутал его с клоуном Олегом Поповым". Попов веселит народ на том свете уже почти три года – он умер в Германии 2016 году и был похоронен в клоунском костюме.

Правда, народ, узнав, что Пригожин похоронил вместо Попова Куклачева стал юродствовать: Мол, не трогайте дрессировщика, иначе вас "его кошки обо***т". Иосиф шутку оценил и хохотал.

Кстати, несколько дней назад Юрий Куклачев нелицеприятно высказался об Иосифе Пригожине. Продюсер посетовал на плачевное положении артистов из-за пандемии COVID-19. "Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего", – бушевал Куклачев. А заодно и порекомендовал артистам перестать исполнять песни под фонограмму и "пудрить людям мозги".

Стоит напомнить, что "Театр Кошек Юрия Кулачева" открылся в Москве в 1990 году (продюсируемая сегодня Пригожиным Валерия в ту пору еще была Аллой Перфиловой и работала в московском баре). Сегодня там в идеальных условиях содержится более двухсот усатых-полосатых. Под "фанеру" никто из них никогда не выступает.