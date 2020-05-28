"Срежьте свой жир": Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова

Пользователи Сети наблюдают за ссорой между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным. Музыкант задел продюсера после слов последнего о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Бывший лидер группы "Ленинград" пообещал послать сосиски мужу Валерии и призвал людей скинуться ему на еду. Слово за слово, и теперь в интернете разгорелся скандал.

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