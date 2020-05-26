Известная телеведущая о трагедии в семье: Два года выхаживала умирающего

Светлана Жильцова была ведущей таких популярных передач, как "КВН", "Спокойной ночи, малыши!", "Песня года" и "Будильник". Артистка пропала с экранов в начале 90-х.

Звезда советского телевидения почти не дает интервью и не участвует в жизни современного шоу-бизнеса. Впервые за долгое время знаменитость согласилась пообщаться с журналистами. 83-летняя ведущая рассказала, чем занимается на пенсии.

Светлана Жильцова заявила, что решила уйти на покой почти сразу, как началась перестройка. По мнению медийной личности, нужно давать дорогу молодым – на них приятнее смотреть. Правда, диктор жалуется, что новое поколение ведущих оказалось менее профессиональным. "Слышу иногда, и речь разобрать не могу! Они же половину букв не выговаривают..." – сетует знаменитость.

В свое время звезде экрана приписывали роман с коллегой Александром Масляковым – они вместе вели "КВН". Светлана Жильцова отметила, что ей мешками приходили письма от поклонников – многие признавались в любви, а самые отчаянные даже караулили под окнами.

При этом телеведущая всю жизнь прожила с одним мужчиной – пара была вместе 58 лет. Супруг Светланы Алексеевны скончался полгода назад. "Два года его выхаживала, он сильно болел..." – поделилась диктор. Трагедию помог пережить сын, его семья и друзья.