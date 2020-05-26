Известная телеведущая о трагедии в семье: Два года выхаживала умирающего

Звезда советского телевидения почти не дает интервью и не участвует в жизни современного шоу-бизнеса. Впервые за долгое время знаменитость согласилась пообщаться с журналистами. 83-летняя ведущая рассказала, чем занимается на пенсии.
Светлана Жильцова заявила, что решила уйти на покой почти сразу, как началась перестройка. По мнению медийной личности, нужно давать дорогу молодым – на них приятнее смотреть. Правда, диктор жалуется, что новое поколение ведущих оказалось менее профессиональным. "Слышу иногда, и речь разобрать не могу! Они же половину букв не выговаривают..." – сетует знаменитость.
В свое время звезде экрана приписывали роман с коллегой Александром Масляковым – они вместе вели "КВН". Светлана Жильцова отметила, что ей мешками приходили письма от поклонников – многие признавались в любви, а самые отчаянные даже караулили под окнами.
При этом телеведущая всю жизнь прожила с одним мужчиной – пара была вместе 58 лет. Супруг Светланы Алексеевны скончался полгода назад. "Два года его выхаживала, он сильно болел..." – поделилась диктор. Трагедию помог пережить сын, его семья и друзья.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Темы
Где пропала невест а покойника?
Отличницы знают толк в жизни
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке