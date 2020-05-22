Лолита Милявская высказалась о покалеченном пятом муже

На днях стало известно, что пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с серьезными травмами. Певица прокомментировала эту информацию.

Лолита Милявская несколько недель назад оформила развод с Дмитрием Ивановым. Чтобы убыстрить процесс, ей пришлось отказаться от всех претензий к бывшему возлюбленному. Однако после того, как стало известно о госпитализации мужчины, поползли слухи, будто к этому имеет отношение его бывшая супруга.

"Ну, да, подоплека сейчас будет одна – будто я его отдубасила", – сказала Лолита. Она заявила, что ей все равно, что происходит с ее бывшим мужем. Певица сообщила интересные подробности. В частности, о ситуации, случившейся с Дмитрием Ивановым, она знала раньше всех СМИ. Ей донесли их общие знакомые.

"Рассказали, что он сел на мотоцикл, был якобы то ли пьян, то ли под чем-то, и попал в больницу. Я не поняла, зачем мне все это рассказали, но, тем не менее, искренне выразила соболезнование", – рассказала Милявская.

Затем, по ее словам, она узнала от тех же знакомых, что Дмитрий Иванов на том конце провода "прекрасно и бодро" отвечал, что вселило некоторые сомнения. "Я заподозрила, что это не более чем пиар-акция. Там чуть ли не реанимация, черепно-мозговая травма, а он прекрасно отвечает на звонки! Думаю, речь идет о том, как еще раз заработать на моем имени..." – заключила артистка.

Лолита попросила выяснить, что на самом деле происходит с ее бывшим мужем. "Так в больнице оказалось, что закрыта вся информация по нему. Про артистов, про политиков, понимаешь, не закрыта, значит, а про него закрыта!" – удивилась певица.

Когда ей сказали, что Дмитрий Иванов все же действительно в больнице, она отметила, что в любом случае к нему имеют отношение только близкие, а она к таковым уже не относится. В заключение Лолита Милявская философски отметила: "Сильный урок по жизни. Когда подбираешь с помойки еду, это обязательно закончится диареей. И с этим ничего не поделаешь".