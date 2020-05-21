Адвокат Жорин высказался по поводу своей причастности к избиению бывшего мужа Лолиты

Как стало известно прессе, в медицинское учреждение мужчина попал еще несколько дней назад. Его госпитализировали глубокой ночью с множественными травмами и ушибами. Врачи оценивают состояние Дмитрия как удовлетворительное, он находится в отдельной палате.
Пока точно не известно, что случилось с тренером по сквошу. По одной информации, спортсмена жестоко избили неизвестные. По другой – он угодил в ДТП.
Естественно, тут же поползли слухи, что это Лолита решила отомстить своему бывшему. Все-таки у пары было достаточно претензий друг к другу. Певица пыталась доказать, что молодой возлюбленный травил ее сомнительными лекарствами. Артистка пока не комментировала сложившуюся ситуацию.
Также тень подозрений пала на адвоката звезды – Сергея Жорина. Во время бракоразводного процесса мужчины неоднократно открыто оскорбляли друг друга. "В суде мы были оппонентами, я ему ничего плохого не желал и не желаю. Тем более судебный процесс – судебным процессом, а здоровье – это самое важное", – заявил правозащитник.
Жорин отметил, что, как и многие, узнал из прессы, что Иванов находится в больнице. Мужчина пожелал бывшему супругу Лолиты скорейшего выздоровления.
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