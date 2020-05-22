"Женщина-загадка": роскошная Вайкуле покорила Васильева

Историк моды Александр Васильев высказался о достоинствах Лаймы Вайкуле. Он отметил, что 66-летняя певица потрясающе молодо выглядит.

Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале прокомментировал стиль и гардероб Лаймы Вайкуле. Он припомнил, что однажды посетил особняк певицы в Юрмале. Искусствовед назвал знаменитость радушной хозяйкой.

При этом Александр Васильев подметил, что артистка уравновешенная, энергичная и работящая женщина. Ведь, придя на эстраду в середине 1980-х годов, она выступает до сих пор.

Кроме того, ведущий считает Лайму Вайкуле очень красивой. "Она – роковая женщина-загадка в жанре фам-фаталь", – заявил Александр Васильев. Также важно, что она сумела найти свой индивидуальный стиль. Его главная составляющая – геометрия в формах и предпочтение трех цветов – черного, белого и красного.

Неравнодушна исполнительница и к бижутерии. Она со вкусом использует в своем гардеробе аксессуары. Историк моды отметил, что Лайма Вайкуле не привыкла выставлять свое богатство на показ.