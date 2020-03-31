"Сколько же пластики": переделанная Вайкуле стала на одно лицо с Орбакайте

Алла Пугачева поздравила в "Инстаграм" свою близкую подругу Лайму Вайкуле. Но произошел казус.

День рождения 31 марта отмечает народная артистка Латвии Лайма Вайкуле. Ей исполнилось 66 лет. По такому случаю близкая подруга Алла Пугачева решила опубликовать в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок и поздравить певицу со знаменательным событием.

"У дамы с дюн День Рождения!!!Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – подписала Пугачева снимок.

Однако поклонники не сразу поняли, кого же Примадонна российской эстрады поздравляет. Некоторые приняли Вайкуле за дочь Аллы Кристину. Действительно, на снимке латвийская певица очень похожа на Орбакайте. Лишь самые внимательные подписчики Аллы Борисовны объяснили, кто на фото, ведь "дамой с дюн" Пугачева называет только свою близкую подругу.

Поклонники нашли объяснение, почему Лайма выглядит, как Кристина. Они считают, всему виной – пластические операции. "Пластика, конечно... не узнаешь", "Перебор с пластикой", "Сколько же пластики", – написали фолловеры.

Напомним, что это не первый раз, когда Лайму не признает народ. Однажды Вайкуле опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте и шокировала поклонников схожестью с Аллой Пугачевой.