"Всему есть предел": самоизолированная с семьей Акиньшина лишилась последних сил

Больше месяца артистка находится дома с семьей. Из-за вспышки коронавируса и опасности заражения школы закрылись, однако обучение не прервалось. Дети Оксаны Акиньшиной теперь занимаются удаленно.
Артистке приходится помогать наследникам осваивать новые темы. К учебному процессу даже подключился муж знаменитости, Арчила Геловани. Супруг актрисы объясняет детям математику на английском языке.
Заботы об отпрысках лишь на время отвлекают Оксану Акиньшину от хандры из-за самоизоляции. "Все равно раз в две недели становится невмоготу. Ходишь по дому как кошка, и думаешь – больше не могу. А еще, очень хочется в ресторан и в самолет", – цитирует звезду Vogue.
Оксана Акиньшина раньше спасалась прослушиванием музыки, однако и она уже успела надоесть. "Всему есть предел. Невозможно четыре недели слушать музыку", – призналась знаменитость. Чтобы скрасить рутину актриса купила несколько глянцевых журналов.
Добавим, на днях на платформе More.tv вышел фильм "Спутник". Оксана Акиньшина сыграла в нем одну из главных ролей. Режиссером картины выступил Егор Абраменко.
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