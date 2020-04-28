"Я против феминизма": Акиньшина сделала громкое заявление на фоне скандала с Тодоренко

Феминистки первыми указали Регине Тодоренко на некорректность ее высказывания о домашнем насилии. После громкого скандала с телеведущей другие известные личности стараются выбирать выражения.
Правда, есть и те, кто не стесняется демонстрировать нелюбовь к феминизму. В частности, Оксана Акиньшина не стала скрывать свою позицию.
Героиня актрисы в фильме "Спутник" сильная женщина, профессионал. Она отстаивает свои права и не боится вступать в конфликт с начальством – идеальная ролевая модель для нового поколения девушек. Акиньшиной роль очень понравилась, но к боевым женщинам в реальной жизни она относится скорее негативно.
"Я против феминизма. Считаю таких дам противоестественно неженственными", – сообщила артистка изданию "КиноРепортер". По мнению звезды, формирование подобных взглядов происходит под воздействием обид на мужчин, личных неудач и внутренних страхов.
Оксане Акиньшиной есть о чем поболтать с другой популярной персоной – Ларисой Долиной. Певица накануне заявила, что не понимает идей феминизма. Сторонницы этого движения, по ее мнению, глупы и просто хотят привлечь к себе внимание.
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