Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму

Как рассказал Дмитрий Иванов в недавнем интервью, он уже официально разведен с Лолитой Милявской. Однако мужчина продолжает выяснять отношения с певицей через суд, потому что хочет восстановить свою репутацию.

Как только карантин закончится, Лолита Милявская встретится с бывшим мужем в суде. Дело в том, что недавно артистка обвинила экс-супруга в хранении и распространении запрещенных препаратов. Дмитрий Иванов отрицает слова певицы и теперь требует от нее извинений.

Мужчина рассказал, что не хочет сурового наказания для Милявской. То есть, тюремного заключения Дмитрий добиваться не станет. Однако он все равно хочет справедливости. Подробнее на эту тему Иванов говорить не стал.

Сейчас личная жизнь экс-возлюбленного Лолиты наладилась. Он счастлив в отношениях со спортсменкой Ольгой Кулиевой. У нее есть дочь от предыдущего брака, впрочем, как и у Дмитрия. Иванов отметил, что в новой семье идиллия. Свою избранницу он назвал мудрой женщиной, которая знает, как обрести мир и гармонию.

Что касается Милявской, то у нее также все хорошо. Правда, артистка пока не рассказывает, кто является ее новым избранником.

Сейчас Лолита находится на карантине, радуя поклонников забавными видео в "Инстаграм". Недавно певица "при полном параде" отправилась к мусорному контейнеру.