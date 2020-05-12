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"Крошка" и "малышка": бывший муж откровенно о Лолите Милявской и любовнице

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Иванов впервые пообщался с прессой после развода с Лолитой Милявской. Бывший муж эксцентричной певицы отрицает, что был неверен ей.
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Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании летом 2019 года. Эта новость стала сенсацией для общественности, ведь люди полагали, что в семье артистки царит взаимопонимание.

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Разразился скандал: Лолита обвинила мужа в неверности и назвала брак фиктивным. По версии Милявской, супруг изначально рассчитывал благодаря этому союзу получить израильский паспорт, а потом и вовсе закрутил роман с некой бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Отметим, что она невероятно похожа на Лолиту.

Недавно пара наконец оформила развод. Говорят, певица была настолько изнурена этим процессом, что отказалась от всех притязаний, лишь бы побыстрее получить вожделенную свободу.

О ее бывшем муже в Сети отзываются неодобрительно. В интернете то и дело всплывают якобы фрагменты переписки еще женатого Дмитрия с дамами: ко многим он обращался со словами "крошка" и "малышка".

В программе "Пусть говорят" Иванов опроверг это. "Все, кто знаком со мной, знают, что я не говорю подобные слова. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно", – отметил бывший муж экстравагантной певицы.

С Ольгой Дмитрий познакомился некоторое время назад, однако ни о каком романе, по его словам, и речи не шло. "Нас познакомили общие друзья. Я приехал туда, Оля была там. Вот и все наше знакомство. Мы просто проводили время в компании", – пояснил Иванов.

Он рассказал, что стал общаться с Ольгой, а затем та переехала в Москву, чтобы развивать собственный бизнес. По словам Дмитрия, романтические отношения у них завязались только после его расставания с Лолитой. Иванов подтвердил, что живет с любовницей, но говорить о будущем категорически отказался. Он объяснил это тем, что является непубличным человеком и личную жизнь предпочитает сохранять в тайне.

Автор: 12 мая 2020, 08:48 Источник: шоу "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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