"Чувствую свою вину": сын Сафронова высказался после аварии

Сегодня известному художнику Никасу Сафронову исполнилось 64 года. Но светлый праздник омрачило неприятное событие – именинник попал в аварию.

Сын живописца Лука винит себя в случившемся. По словам звездного наследника, именно он убедил отца ехать в магазин ночью, так как в темное время суток там значительно меньше народа. "Чувствую свою вину и свою ответственность, потому что я его отговаривал ехать за продуктами днем", – поведал отпрыск Сафронова.

Лука настаивает и на том, чтобы извинения принес агрегатор такси, в котором работает заснувший за рулем шофер. "Водителям сегодня не хватает заказов, потому что люди на карантине. Ввиду этого они вынуждены работать по 16-17 часов. Чрезмерно устают и засыпают за рулем", – отметил пианист в беседе с URA.ru.

Напомним, что авария произошла этой ночью. Когда Никас и его брат сели в машину, в них на скорости влетел другой автомобиль. Как писали "Дни.ру", виновником ДТП стал уснувший за рулем водитель такси. К счастью, Сафронов легко отделался – разбил губу и зуб. Художник не стал обращаться за помощью в больницу.