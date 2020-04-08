Пока никто не видит: звезды на карантине массово бросились к пластическим хирургам

Карантин рано или поздно закончится. И каково же будет всеобщее удивление, когда артисты выйдут из домашней самоизоляции помолодевшими и обновленными! Якобы многие знаменитости решили использовать нерабочие дни, чтобы наведаться к пластическим хирургам – кое-что подтянуть, подрезать, убрать.
Разумеется, все это может происходить лишь негласно, по-дружески. Иначе клиникам пластической хирургии за нарушение постановления властей грозят серьезные штрафы и даже лишение лицензий.
Врачи по секрету говорят, что настало оптимальное время для манипуляций с внешностью. Во-первых, на карантине организм успеет окрепнуть. Во-вторых, занятым звездам трудно выкроить несколько дней, чтобы лечь под нож хирурга и потом восстанавливаться. В-третьих, сейчас их никто не видит – не надо оправдываться за исчезновение из тусовки. Кроме того, летом швы заживают плохо, а в жару компрессионное белье и повязки, которые приходится носить после пластики, доставляют дискомфорт. Получается, что весна – лучший период.
Стоит заметить, что и стоматологические кабинеты, которые сейчас должны принимать только пациентов с острой болью, могут не следовать правилам. Вероятно, и там не прочь зарабатывать, устанавливая под видом экстренной помощи брекеты и виниры.
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