Москвич скончался на операционном столе пластического хирурга

В одной из московских клиник пациент скончался на операционном столе пластического хирурга. Мужчине проводили ринопластику – изменение формы носа, сообщает Vse42.ru.
По предварительной версии, смерть мужчины наступила из-за нарушения кровообращения в мозге. Следователи начали проверку по факту его гибели. Проверку проводит и территориальное отделение Росздравнадзора.
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