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Опять промахнулся: нарушившему правила полетов Харрисону Форду не уйти от правосудия

Харрисон Форд. Фото: Mayer/face to face/www.globallookpress.com
Знаменитый голливудский актер Харрисон Форд известен как авиалюбитель. У мужчины в собственности есть несколько самолетов.
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Появилась информация, что Авиационная администрация Америки (FFA) начала следственные действия в отношении звезды. Как оказалось, мужчина в очередной раз нарушил правила пилотирования.

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Несколько дней назад в калифорнийском аэропорту он пересек взлетно-посадочную полосу в то время, когда другой самолет заходил на посадку. Сообщается, что прямой угрозы столкновения не наблюдалось.

Пресс-секретарь Харрисона Форда подтвердил информацию о том, что против звезды начато расследование. Администратор добавил, что его работодатель якобы не расслышал команду диспетчера. Однако расшифровка бортовой записи противоречит словам помощника артиста. Из разговора ясно, что оператор приказал Харрисону Форду не двигаться с места.

В целом можно было бы избежать разбирательств, будь это первый промах актера. В 1999 году мужчина разбил вертолет. Через год не рассчитал скорость и совершил жесткое приземление, повредив крыло собственного самолета. Пять лет назад транспортное средство Форда рухнуло на поле для гольфа, актер чудом остался жив. В 2017-м Харрисон опустился на полосу, где садился самолет с сотней пассажиров на борту.

Вероятно, учитывая все предыдущие инциденты, Форда лишат лицензии пилота. Да и возраст актера не сыграет на руку – в этом году мужчине исполнится 78 лет, сообщает издание "Семь дней".

Автор: 30 апреля 2020, 18:01
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